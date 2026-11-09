La città cambia faccia

A Firenze una storica bancarella di libri è a rischio chiusura

Colpa del turismo, che cancella le botteghe storiche e allontana i fiorentini dal centro

di Beatrice Bortolin
09 Nov 2026 - 19:07
01:30 
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