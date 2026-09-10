Nel centro storico

Firenze, 31enne pakistano aggredisce e violenta 18enne nel suo market: arrestato

L'uomo ha strappato i vestiti alla giovane, che si e salvata con il "signal for help"

di Alessandra Rolla
10 Set 2026 - 12:54
01:20 
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