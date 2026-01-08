Logo Tgcom24
Cronaca
Anche a bassa quota

Fiocchi di neve in Sicilia, imbiancata la provincia di Catania

La coltre bianca è arrivata anche in Sicilia, neve anche a bassa quota

08 Gen 2026 - 12:03
00:59 

L'ondata di freddo e gelo che ha interessato le regioni del Nord e del Centro nei giorni scorsi è arrivata anche al Sud. In Sicilia i fiocchi di neve hanno imbiancato Maletto, in provincia di Catania. Coltre di neve anche sui monti Nebrodi e sulle Madonie. 

