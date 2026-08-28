Fine settimana di rientri: weekend da bollino nero in autostrada e al nord cresce la paura maltempo

Vacanze terminate per milioni di italiani: l'ultimo fine settimana di agosto è da bollino nero. Anas prevede 25 milioni di spostamenti in auto, con le principali direttrici italiane, come l'Aurelia e l'Adriatica, al centro delle osservazioni. E se per coloro che si dirigeranno al sud ci saranno ancora giorni di sole e grande caldo, lo stesso non si può dire per chi è diretto al nord dove sono attesi temporali e grandinate record. Un esempio quella che ha colpito il Bresciano, con chicchi fino a 10 centimetri.