Fine febbraio all'insegna degli scioperi

Negli ultimi giorni di febbraio l’Italia si prepara a una nuova ondata di scioperi nel settore dei trasporti che rischia di creare disagi a pendolari, viaggiatori e turisti. Giovedì 26 febbraio sciopera il settore del trasporto aereo, venerdì 27 e sabato 28 il trasporto ferroviario. Possibili disagi per chi dovrà spostarsi internamento o uscire dal Paese. Ita Airwais ha cancellato il 55% del proprio operativo il 26 febbraio.