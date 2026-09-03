I vicini avevano sentito spari

Omicidio-suicidio a Finale Ligure, spunta un foglio con i motivi dietro alla strage familiare

Un uomo"ha ucciso la moglie e il figlio minorenne, probabilmente nel sonno. Poi si è tolto la vita. Secondo gli amici, il 60enne era pressato da impegni familiari

di Francesco Mortola
03 Set 2026 - 18:33
01:10 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Tragedia a Finale Ligure, in provincia di Savona. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati morti in un'abitazione. Il 60enne, presunto autore della strage familiare, ha lasciato un foglio con le motivazioni dietro all'accaduto.

savona
minorenne
video evidenza