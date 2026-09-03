Omicidio-suicidio a Finale Ligure, spunta un foglio con i motivi dietro alla strage familiare
Un uomo"ha ucciso la moglie e il figlio minorenne, probabilmente nel sonno. Poi si è tolto la vita. Secondo gli amici, il 60enne era pressato da impegni familiaridi Francesco Mortola
Tragedia a Finale Ligure, in provincia di Savona. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati morti in un'abitazione. Il 60enne, presunto autore della strage familiare, ha lasciato un foglio con le motivazioni dietro all'accaduto.