LIETO FINE PER TIZIANA

Filicudi, la bambina che aveva scritto a Meloni: "Serena, resto nella mia scuola e nella mia isola"

Tiziana, dieci anni, potrà frequentare la prima media senza lasciare l'isola"

di Federica Terrana
17 Giu 2026 - 19:01
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