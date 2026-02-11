Un altro episodio dopo Pesaro e Bologna

Ferrovie, sabotata la linea che porta a Bormio e Livigno sede di alcune gare di Milano-Cortina

Nei pressi di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, sono andati a fuco sette cavi di una centralina di scambio

di Paola Miglio
11 Feb 2026 - 19:09
01:22 
Un altro sabotaggio alle linee ferroviarie durante i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, questa volta sulla tratta Lecco-Tirano che porta a Bormio e a Livigno dove si svolge una parte delle gare. Sul posto sono stati trovati resti di una bottiglia infiammabile e per gli investigatori si tratta di un incendio doloso provocato con le stesse tecniche usate nel sabotaggio delle linee ferroviarie a Pesaro e Bologna la mattina del 7 febbraio, nella giornata di inizio delle Olimpiadi Invernali.

