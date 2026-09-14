Ferrara, stabilimenti balneari nel mirino dei maranza: monta la rabbia dei gestori

Un altro raid dei maranza nei lidi ferraresi. Questa volta, in piena notte, i giovani vandali hanno devastato tutto. All'apertura, la titolare dello stabilimento si è trovata una struttura completamente sottosopra. Non si sa ancora chi siano gli autori, ma è ormai certo che le località balneari in provincia di Ferrara siano state prese di mira per tutta l'estate. Porte scardinate, lettini e ombrelloni danneggiati, sedie ribaltate. Il modus operandi non è cambiato: arrivano di notte, distruggono tutto e vanno via. Street tutor e vigilanza privata non sono bastati per arginare l'assalto alle spiagge e ora i gestori dei lidi chiedono un aiuto concreto da parte delle amministrazioni.