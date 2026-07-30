Ferrara, i titolari dei lidi sfiniti da danni e furti dei maranza

Al calar del sole entrano nei ciringhiti dei balneari, spaccano porte, distruggono serrature, saccheggiano alcolici e liquori. Poi, come se non bastasse, si fermano in spiaggia danneggiando ombrelloni e lettini. Non ce la fanno più i titolari dei balneari tra il lido di spina e il lido degli estensi, nel ferrarese, in balia delle notti folli dei maranza. Telecamere, lucchetti, ronde tra gli ombrelloni.. nulla riesce a fermarli. C'è anche chi ha provato a reagire, bloccando uno di loro mentre gli vandalizzava l'auto, ma è stata aggredita.