Anche di clienti e lavoratori

Ferrara, i maranza tornano a colpire i lidi: rabbia ed esasperazione dei gestori

Tra furti, danni e raid dopo il primo episodio, già documentato dal Tg4,"la paura cresce ancora

di Thomas Trenchi
01 Ago 2026 - 19:24
01:30 
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