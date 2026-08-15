Ferragosto, weekend di grande esodo: oltre 24 milioni di spostamenti

Saranno 13 milioni gli italiani che si metteranno in movimento per le vacanze nel week-end di ferragosto, il 30% soltanto per qualche giorno. Sulle strade è previsto bollino rosso per la mattina di oggi e per tutta la giornata di domani perché oltre alle partenze, ci saranno i primi rientri che si intensificheranno nei prossimi week-end. Per favorire la circolazione Anas ha ridimensionato la presenza di cantieri sulle principali strade e autostrade. Tra sabato e domenica si stimano oltre 24 milioni di spostamenti di veicoli.

