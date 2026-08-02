l'esodo

Ferragosto, 17 milioni di italiani in viaggio: vacanze da 18,5 miliardi

"Confcooperative: pesa il caro carburanti, che costerà un miliardo di euro in più

di Caterina Ruggeri
02 Ago 2026 - 19:12
01:26 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
ferie estive
video tg