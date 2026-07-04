Fentanyl rubato, interrogati 10 dipendenti dell'ospedale: "Accertamenti interni"

Ruotano anche intorno a una decina di dipendenti dell’ospedale Israelitico di Roma le indagini sul furto di 80 fiale di Fentanyl, l'analgesico oppioide scomparso dalla farmacia della struttura sanitaria. Gli investigatori stanno verificando la posizione di tutti coloro che avevano accesso alle chiavi della cassaforte in cui erano custoditi i farmaci. Non sono presenti segni di effrazione, una circostanza che fa ritenere sia stata utilizzata la chiave disponibile a più dipendenti autorizzati.

