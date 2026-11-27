La controllava in modo ossessivo, quando lei usciva con le amiche faceva la ronda davanti al locale dove si trovava, arrivava a sentire l'odore degli abiti per escludere la presenza di uomini. Segnali inquietanti di possessività, di una relazione tossica tra Andrea Nardini e Ionela Girneata erano emersi da diverso tempo ed erano stati quantomeno sottovalutati. Fino al drammatico epilogo: lei massacrata con un attrezzo da palestra nell’abitazione in cui convivevano a Ponte Buggianese in provincia di Pistoia, lui che chiama il 112 per annunciare l’omicidio e il suo imminente suicidio. Che avviene con un volo nel vuoto dallo stesso viadotto che il 3 settembre scorso era stato il teatro di un altro omicidio-suicidio, quello di Lorena Iscieri e dell’ex fidanzato Federico Vella.