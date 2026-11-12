Ci fu premeditazione

Femminicidio Martina Scialdone, ergastolo all'ex compagno dell'avvocatessa

Lo ha stabilito la Corte d'assise d'appello di Roma, dopo che la Cassazione aveva chiesto un nuovo grado di giudizio

di Beatrice Bortolin
12 Nov 2026 - 14:01
01:23 
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