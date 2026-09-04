L'uomo aveva delle fascette

Uccisa sulla A1, i familiari di"Lorena Isceri: "Aveva paura, ma non voleva denunciare"

Per la Procura,"Federico Vella di 36 anni, aveva premeditato l'aggressione e"il rapimento della ex compagna. Poi si è suicidato anche lui

di Chiara Ottaviani
04 Set 2026 - 19:32
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I familiari di Lorena Isceri, la ragazza gettata da un cavalcavia sulla A1, hanno parlato ai microfoni di Sky. Attesa all'ingresso del suo garage a Rifredi, l'ex compagno Federico Vella l’avrebbe picchiata, immobilizzata e poi rinchiusa nel bagagliaio della sua auto. Tra pochi giorni l'autopsia.

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