Uccisa sulla A1, i familiari di"Lorena Isceri: "Aveva paura, ma non voleva denunciare"
Per la Procura,"Federico Vella di 36 anni, aveva premeditato l'aggressione e"il rapimento della ex compagna. Poi si è suicidato anche luidi Chiara Ottaviani
I familiari di Lorena Isceri, la ragazza gettata da un cavalcavia sulla A1, hanno parlato ai microfoni di Sky. Attesa all'ingresso del suo garage a Rifredi, l'ex compagno Federico Vella l’avrebbe picchiata, immobilizzata e poi rinchiusa nel bagagliaio della sua auto. Tra pochi giorni l'autopsia.