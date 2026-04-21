Alessandria, Loredana Ferrara accoltellata e uccisa in piazza dall'ex: fermato

Loredana Ferrara è morta ieri, poco dopo le 18.30, davanti a casa, a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. L’ha uccisa a coltellate quello che fino a pochi mesi fa era il suo compagno di vita, Silvio Gambetta, 57enne molto conosciuto in zona per le sue innumerevoli vittorie nelle corse podistiche. "Ho i brividi mentre le parlo. Tutti ci siamo rimasti malissimo", ha detto una concittadina.