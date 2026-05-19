Per la pubblica accusa "un delitto premeditato"

Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato

Per i pm il 23enne Mark Samson non accettava che Ilaria lo volesse lasciare, che fosse libera.

di Alessio Campana
19 Mag 2026 - 19:16
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