Femminicidio Guidi, l'ex compagnato accusato che ha perso la memoria è ricoverato in clinica

Nel febbraio 2025 a Rufina, in provincia di Firenze, Lorenzo Innocenti ha ucciso la compagna Eleonora Guidi con oltre 20 coltellate, ha tentato poi il suicidio gettandosi dalla finestra. L'uomo, 38 anni architetto, non è ancora stato processato perché ha perso la memoria. I giudici hanno previsto per lui una riabilitazione in day hopistal, a la spezia con il rientro a casa la sera.

