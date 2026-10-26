Il delitto di Senago

Femminicidio Giulia Tramontano, riconosciuta la premeditazione per Impagnatiello

In Appello bis, i giudici hanno riconosciuto l'aggravante dopo il rinvio della Corte di Cassazione

di Matteo Pedrazzoli
26 Ott 2026 - 18:43
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