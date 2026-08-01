FERMATO IL COMPAGNO

Femminicidio Dafne Rebaudo, svolta nelle indagini

Prima il litigio, l'ennesimo e il più violento, poi la caduta dal balcone. È arrivata la svolta nelle indagini per la morte della 30enne di Moena, alle porte di Roma. A ucciderla"sarebbe stato Mohamed Trabelsi, tunisino con precedenti per droga e suo compagno

di Giulia Mutti
01 Ago 2026 - 13:03
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Prima il litigio, l'ennesimo e il più violento,  poi la caduta dal balcone. È arrivata la svolta nelle indagini per la morte di Dafne Rebaudo, la 30enne di Moena, alle porte di Roma,  trovata senza vita il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, periferia est della capitale. A ucciderla sarebbe stato Mohamed Trabelsi, tunisino con precedenti per droga e suo compagno, che al momento è stato fermato dalle forze dell’ordine. 
 

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