Femminicidio Dafne Rebaudo, svolta nelle indagini

Prima il litigio, l'ennesimo e il più violento, poi la caduta dal balcone. È arrivata la svolta nelle indagini per la morte di Dafne Rebaudo, la 30enne di Moena, alle porte di Roma, trovata senza vita il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, periferia est della capitale. A ucciderla sarebbe stato Mohamed Trabelsi, tunisino con precedenti per droga e suo compagno, che al momento è stato fermato dalle forze dell’ordine.

