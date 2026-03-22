Valentina Sarto

Femminicidio Bergamo, Dongellini interrogato dalla Gip: "Entrambi avevamo coltelli"

La giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere

di Roberta Fiorentini
22 Mar 2026 - 13:38
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Vincenzo Dongellini è stato interrogato dalla gip, Federica Gaudino, accusato del femminicidio della moglie Valentina Sarto, uccisa mercoledì mattina nella loro casa di Bergamo. La giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Assistito dall'avvocato Stefania Battistelli, oggi Dongellini ha scelto di raccontare la sua versione di quanto accaduto, affermando che entrambi avevano impugnato un coltello. 

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