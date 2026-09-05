Femminicidio A1, il papà di Lorena: "Alle istituzioni chiedo di essere unite contro la violenza"
"Sono Franco Isceri il papà di Lorena, un padre distrutto."Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri anti-violenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più"
In un video messaggio, Franco Isceri, padre della 45enne Lorena Isceri, lanciata GIù dal viadotto dell'A1 dall'ex compagno Federico Vella, appare distrutto. L'uomo chiedo aiuto al Presidente della Repubblica Mattarella e alla premier Meloni. Si appella alla politica tutta "affinché tragedie come queste possano non accadere più".