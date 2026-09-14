Lipari, l'ultima edicola abbassa la saracinesca: chiude"dopo 98 anni di attività

Una vita tra carta e inchiostro, cominciata a 18 anni nell’edicola di famiglia. Oggi, a 81 anni, Domenico Belletti è costretto a chiudere: 3 mila euro al mese di affitto sono diventati insostenibili. Dopo 98 anni, a Lipari, l’edicola abbassa la saracinesca. Ma lui non si arrende. E il suo furgoncino rosso diventa una punto vendita itinerante.