Federica Mangiapelo, a giugno il killer della 16enne sarà libero

A giugno l'assassino della 16enne Federica Mangiapelo, Marco Di Muro, tornerà libero. L'uomo, oggi 36enne, aveva ucciso la sua fidanzata annegandola nel lago di Bracciano, a nord della capitale, durante la notte di Halloween del 2012. Attualmente Di Muro ha lasciato il carcere di Rebibbia in affidamento ai servizi sociali in attesa di essere ufficialmente liberato fra tre mesi. Oggi per il reato di femminicidio è previsto l'ergastolo, ma per Luigi, padre di Federica, cambia poco. "Nessuno - ha dichiarato - mi avrebbe comunque ridato indietro mia figlia, ma oggi lui ha una vita davanti. Federica sta al cimitero e avrà per sempre sedici anni" ha detto.