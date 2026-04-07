Fano, 20enne accoltella i genitori e il fratello

Continue minacce ai vicini, forti attriti con il fratello minore e un temperamento acceso che in molti conoscevano a Fano, dove nella notte un 20enne originario del Bangladesh ha accoltellato tutta la sua famiglia. A far scattare la miccia sarebbe stato un litigio con il fratello minore, di 16 anni. I genitori, che stavano dormendo, si sono alzati per dividerli, ma il 20enne è riuscito a impugnare un coltello ferendoli. La madre ha chiamato i soccorsi e sul posto sono subito arrivati anche i carabinieri.