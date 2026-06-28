Famiglia sterminata, continuano le ricerche dell'assassino: perquisita la casa del sospettato

È ancora in fuga Hossain Shahadat il 43enne, originario del Bangladesh sospettato di aver ucciso 3 persone nel quartiere Casalotti a Roma. Una strage familiare: Kamal Uddin, 39 anni la moglie Jahan, 38 anni, e Arowa, la figlia di 8 anni. Gli inquirenti lo stanno cercando ovunque. Hanno perquisito la sua casa a pochi metri da dove è avvenuto il massacro. Hanno interrogato gli amici e conoscenti. Hanno ascoltato anche l unico superstite della tragedia, Amir, il figlio maggiorenne della famiglia Uddin che è arrivato poco dopo la strage.