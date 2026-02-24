Famiglia nel bosco, a rischio la psicologa che segue il caso

Rischia di essere sostituita la psicologa che dovrebbe occuparsi dei test per la famiglia nel bosco. Gli avvocati della coppia hanno presentato una richiesta di ricusazione, dopo la scoperta che, all’indomani dell’allontanamento dei bambini dalla casa di Palmoli, la professionista, che assiste la psichiatra nominata dal tribunale nella perizia sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine, aveva condiviso sui social alcuni post critici sulle loro scelte di vita. Solo condivisioni, ma con giudizi netti, in contrasto con l’imparzialità richiesta al suo ruolo.