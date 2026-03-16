Famiglia nel bosco, pronta la casa messa a disposizione dal Comune

È pronta la casa a Palmoli (Chieti), messa a disposizione dal comune per la famiglia del bosco dove papà Nathan ha accettato di trasferirsi. Settanta metri quadrati nel verde, semi arredati, termicamente isolati e con impianto fotovoltaico. E gratuita. L’abitazione era stata offerta già a novembre, all’indomani dell’allontanamento dei bambini, ma Nathan e mamma Catherine l’avevano rifiutata, preferendo quella del signor Carusi, imprenditore locale, il cui contratto di comodato d’uso scade però a fine marzo.