Famiglia nel bosco, papà Nathan cambia strategia per riavere i figli

Sì alla scolarizzazione, sì alla socializzazione e sì anche a cambiare casa. La famiglia del bosco cambia strategia per riavere l'affidamento dei figli, che dal 20 novembre vivono nella casa protetta di Vasto. Dopo che il Tribunale dei minori dell'Aquila ha deciso di allontanare anche mamma Catherine dalla casa-famiglia, ora è il papà di Palmoli a gestire la situazione. Nathan ha parlato direttamente con gli assistenti sociali, e ha deciso di essere più collaborativo possibile.