Famiglia nel bosco, manifestazione di solidarietà a Roma: "Giù le mani dai bambini"

"Giù le mani dai bambini sonoro", "Siamo qui per le ingiustizie per la famiglia nel bosco e per tutte le altre famiglie". Sono arrivati a Roma da tutta Italia per esprimere la loro solidarietà a Nathan e Catherine, i due genitori di Palmoli (Chieti) a cui sono stati tolti i tre figli dal 20 novembre. "Togliere dei figli a una madre non si dovrebbe mai fare: è una ingiustizia", lo slogan di altri genitori ai quali i figli sono stati allontanati.