Famiglia nel bosco, mamma Catherine: "Non dormo, i miei figli sono malati e soli"

"Non dormo, i miei figli sono malati e soli". A poco meno di un mese dall'udienza che dovrà decidere sul possibile ricongiungimento di mamma Catherine e papà Nathan con i loro tre figli, è Catherine a lasciarsi andare a uno sfogo con le persone a lei vicine. I piccoli hanno la febbre, racconta la donna, devastata dal fatto di saperli ammalati e di non essere autorizzata a visitarli. "È ingiusto sotto ogni aspetto. Cosa ho fatto per meritare una cosa del genere?" chiede Catherine.