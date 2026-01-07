Logo Tgcom24
la nuova accusa

Famiglia nel bosco, la relazione assistenti sociali: la madre sarebbe "diffidente e infastidita"

Dettagli che, se confermati, rafforzerebbero le accuse di negligenze genitoriali

07 Gen 2026 - 19:37
01:27 

Mamma Catherine non vuole che ai figli venga insegnato nulla. E’ la nuova accusa lanciata dagli assistenti sociali della casa famiglia dove, dal 20 novembre, si trovano i tre bambini, a Vasto, contenuta dell'ultima relazione inviata al Tribunale per i minorenni de L’aquila. Catherine sarebbe "diffidente e infastidita" davanti alle attività pedagogiche proposte dalle educatrici e, inoltre, non avrebbe particolare cura degli ambienti in cui vive. Dettagli che, se confermati, rafforzerebbero le accuse di negligenze genitoriali, per quanto riguarda sia il rispetto degli obblighi scolastici, sia le condizioni igieniche.