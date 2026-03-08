Dopo l'allontamento

Famiglia nel bosco, la prima domenica dei bambini senza la mamma

I legali della coppia: "Ignorati i passaggi della relazione dei neuropsichiatri della Asl abruzzese in cui Catherine veniva indicata come madre collaborativa e presente e suggerivano il ricongiungimento familiare"

di Ilaria Liberatore
08 Mar 2026 - 12:59
01:31 
videovideo

Si fa sempre più strada l'ipotesi che i bambini della famiglia nel bosco vengano affidati al loro padre, Nathan. Dopo l'allontanamento della madre, Catherine, i piccoli passeranno la prima domenica senza la loro mamma che, secondo quanto emerge, potranno rivedere soltanto sotto sorveglianza. Gli avvocati della coppia stanno preparando il ricorso. 