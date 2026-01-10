Famiglia nel bosco, la mamma rischia l'allontanamento dalla casa famiglia di Vasto

Secondo gli esperti della casa famiglia, Catherine Birmingham, mamma dei tre bimbi del bosco di Palmoli (Chieti), starebbe tenendo un comportamento che ostacola il percorso dei figli e per questo si starebbe valutando una misura drastica: la possibilità di allontanare la donna. La coppia della casa del bosco ha sempre ribadito la volontà di collaborare per il bene dei bambini, denunciando anche atti di autolesionismo da parte dei figli ma mai documentati e che non risultano agli operatori della struttura.