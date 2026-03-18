Famiglia nel bosco, la lettera di reclamo dei coniugi Trevallion

Prosegue il caso della famiglia nel bosco. In 45 pagine scritte dai legali dei coniugi Trevallion, Nathan e Catherine, viene riassunta la vicenda partita lo scorso settembre. Gli avvocati smentiscono le assistenti sociali che hanno descritto mamma Catherine come una donna che non è mai scesa a compromessi. Raccontano anche del giorno dell’allontanamento quando, senza essere avvertiti, i bambini sono stati portati via dalla madre mentre la più piccola dei fratellini cercava di restare attaccata a lei. Intanto, dalla casa famiglia di Vasto - dove si trovano i bambini - chiedono lo stop alle video chiamate tra mamma e figli.