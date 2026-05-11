Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine: "Vivo l'orrore di essere lontana dai miei figli"
La donna è stata separata dai suoi figli sei mesi fa. La bimba di 7 anni è ricoverata in ospedale, "Nessun bambino dovrebbe essere mai strappato dalla propria casa", scrive nella missivadi Ilaria Liberatore
“Buona festa della mamma a tutte le mamme […] oggi non è un giorno felice per questa mamma e per sua madre”. Inizia così la lettera che Catherine, matriarca della famiglia nel bosco, affida in esclusiva alle pagine del quotidiano abruzzese “Il Centro”. La donna racconta il dolore per non poter passare almeno questa giornata speciale con i suoi figli, che vivono nella casa famiglia di Vasto da quasi 6 mesi.