Famiglia nel bosco, la difesa passa all'attacco: "I giudici hanno orientato le dichiarazioni dei tre piccoli"

"Domande suggestive", risposte che sarebbero state riscritte, verbali che non corrisponderebbero a quanto detto davvero dai bambini della famiglia nel bosco. È l'accusa della difesa di Nathan e Catherine dopo aver letto i verbali dell'audizione protetta dei tre figli della coppia resa al Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Secondo un'analisi dei video depositata dai legali, tra le registrazioni e i verbali ci sarebbero "discrepanze" e "omissioni, modifiche e ricostruzioni non fedeli delle risposte". Il sospetto, fa sapere l'avvocato della famiglia nel bosco, è che il giudice onorario che ha condotto l'audizione possa aver orientato le dichiarazioni dei tre piccoli. Una contestazione, che arriva proprio dopo la decisione della Corte di Appello dell'Aquila, che venerdì scorso aveva respinto il ricorso dei genitori, confermando quanto già stabilito dal Tribunale per i minorenni: nessun rientro immediato per i tre fratellini, che dovranno continuare il percorso di ricongiungimento con i genitori in modo graduale.