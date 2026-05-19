Famiglia nel bosco, l'avvocato della famiglia: "Ottimismo dopo l'incontro con la casa-famiglia"

"Ho avuto un incontro con i responsabili della casa-famiglia, ho chiesto loro una collaborazione leale e costruttiva nell’interesse dei bambini e mi pare ci siano i margini per poter collaborare e trovare insieme una strada che acceleri il percorso". C’è ottimismo nelle parole del nuovo legale della famiglia nel bosco, Simone Pillon, dopo gli incontri con il personale della struttura protetta di Vasto,dove i bambini di Nathan e Catherine si trovano da sei mesi, e con la garante abruzzese per l’Infanzia e l’adolescenza Alessandra de Febis.