Famiglia nel bosco, ispettori del ministero esaminano gli atti
Verifiche volute dal ministro Carlo Nordio mentre i legali chiedono il ricongiungimento familiaredi Ilaria Liberatore
Arrivati a L'Aquila gli ispettori del ministero della Giustizia per esaminare gli atti sul caso della "famiglia nel bosco". Intanto gli avvocati di Nathan Trevaillon e Catherine Trevaillon hanno presentato ricorso al Tribunale per i minorenni contro l’allontanamento dei figli e della madre dalla struttura di Vasto, sostenendo che le criticità sarebbero superate e denunciando presunte parzialità nelle valutazioni.