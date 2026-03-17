Famiglia nel bosco, ispettori del ministero esaminano gli atti

Arrivati a L'Aquila gli ispettori del ministero della Giustizia per esaminare gli atti sul caso della "famiglia nel bosco". Intanto gli avvocati di Nathan Trevaillon e Catherine Trevaillon hanno presentato ricorso al Tribunale per i minorenni contro l’allontanamento dei figli e della madre dalla struttura di Vasto, sostenendo che le criticità sarebbero superate e denunciando presunte parzialità nelle valutazioni.