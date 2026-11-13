Adesso l'appello in Cassazione

Famiglia nel bosco, i bimbi non torneranno a casa

"La Corte di Appello dell'Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion

di Andrea Noci
13 Nov 2026 - 18:45
01:29 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
famiglia nel bosco