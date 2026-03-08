Famiglia nel bosco, i bambini rimangono (per ora) nella struttura di Vasto

Sono ancora nella struttura di Vasto, dove si trovano da tre mesi e mezzo, i bambini della famiglia nel bosco. Per ora non è stato trovato un altro luogo idoneo ad accoglierli. Per questo, si starebbe lavorando per cercare di farli rimanere lì. Intanto spunta l'ipotesi della restituzione della responsabilità genitoriale solo a papà Nathan, cui ora spetterebbe prendere tutte le decisioni riguardanti salute, istruzione e alloggio dei tre figli.