Famiglia nel bosco, i bambini restano a Vasto

I bambini della casa del bosco, allontanati dalla famiglia il 20 novembre scorso, rimarranno nella struttura protetta di Vasto. Nonostante la decisione del tribunale dei minori dell'Aquila di spostarli, il loro trasferimento non è stato possibile perché sembrano non esserci altre strutture pronte al momento per ospitarli. Nel mentre, il padre Nathan dialoga con le istituzioni coinvolte nel caso. La madre Catherine è stata, invece, allontanata dalla casa famiglia. La presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, Michela Vittoria Brambilla ha presentato una proposta di legge per regolamentare l’allontanamento dei minori dal nucleo familiare.