Famiglia nel bosco, Garante dell'Infanzia a Tgcom24: "C'è accanimento, ora i bambini rischiano traumi"
Marina Terragni: "I piccoli sono entrati nella casa-famiglia psichicamente sani, e ora potrebbero uscire gravemente danneggiati"
"C'è un accanimento che non si riesce a capire" sulla vicenda della famiglia del bosco di Palmoli (Chieti). A dirlo è la Garante dell'Infanzia Marina Terragni a Tgcom24. "La madre è stata allontanata" dalla casa-famiglia mentre "la bambina più grande era febbricitante, l'altra le si aggrappava alle gambe piangendo e il bambino era annichilito. Hanno passato la prima notte lontano da entrambi i genitori: suppongo che il loro stato d'animo sia quantomeno alterato", ha sottolineato.
"Sembra che il superiore interesse del minore sia scivolato a essere un obiettivo secondario. Il benessere dei bambini deve invece sempre essere al centro di questi allontanamenti", ha spiegato Terragni. "Stiamo vedendo dei bambini che sono entrati" nella casa-famiglia "psichicamente sani e rischiano di uscire gravemente danneggiati da una serie ripetuta di traumi. Prima l'allontanamento; ora la vicenda della madre, dipinta come 'ostativa'. C'è il rischio che il loro interesse sia finito in secondo piano".