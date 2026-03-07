Famiglia nel bosco, Garante dell'Infanzia a Tgcom24: "C'è accanimento, ora i bambini rischiano traumi"

"C'è un accanimento che non si riesce a capire" sulla vicenda della famiglia del bosco di Palmoli (Chieti). A dirlo è la Garante dell'Infanzia Marina Terragni a Tgcom24. "La madre è stata allontanata" dalla casa-famiglia mentre "la bambina più grande era febbricitante, l'altra le si aggrappava alle gambe piangendo e il bambino era annichilito. Hanno passato la prima notte lontano da entrambi i genitori: suppongo che il loro stato d'animo sia quantomeno alterato", ha sottolineato.