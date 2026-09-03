Famiglia nel bosco, ecco le motivazioni per il ricongiungimento a tappe

Il timore del confronto con altri stili di vita e modelli educativi diversi e la conseguente perdita del controllo ideologico dei figli sarebbe il principale ostacolo all’immediato ricongiungimento della famiglia del bosco.

Questa la motivazione con cui il Tribunale dei minori dell’aquila ha deciso un percorso a tappe con incontri protetti nelle due case dei coniugi anglo australiani: l’abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli e il casolare immerso nella natura da cui i tre minori sono stati allontanati lo scorso novembre.

