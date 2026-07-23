Famiglia nel bosco, ecco come sarà la nuova casa: il rendering del progetto

La nuova casa della famiglia nel bosco potrebbe essere pronta tra qualche mese. A firmare il progetto è l'architetta Maria Mascarucci che ha sviluppato un appartamento seguendo il principio della bioedilizia, fattore che riflette la filosofia di vita di Nathan e Catherine, i genitori dei tre bambini di Palmoli. La struttura, grande circa 66 metri quadrati, sarà costruita in legno con intonaci naturali. Il vecchio casolare in pietra in cui la famiglia abitava non verrà distrutto ma, al contrario, verrà recuperato e utilizzato come magazzino.