Speciale La famiglia nel bosco
PALMOLI

Famiglia nel bosco, ecco come sarà la nuova casa: il rendering del progetto

Il vecchio casolare in pietra in cui la famiglia abitava non verrà distrutto ma, al contrario, verrà recuperato e utilizzato come magazzino."

23 Lug 2026 - 12:15
00:50 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

La nuova casa della famiglia nel bosco potrebbe essere pronta tra qualche mese. A firmare il progetto è l'architetta Maria Mascarucci che ha sviluppato un appartamento seguendo il principio della bioedilizia, fattore che riflette la filosofia di vita di Nathan e Catherine, i genitori dei tre bambini di Palmoli. La struttura, grande circa 66 metri quadrati, sarà costruita in legno con intonaci naturali. Il vecchio casolare in pietra in cui la famiglia abitava non verrà distrutto ma, al contrario, verrà recuperato e utilizzato come magazzino

famiglia nel bosco