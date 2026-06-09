Famiglia nel bosco, depositata la perizia finale

"E' auspicabile che i bimbi della famiglia nel bosco tornino presto a casa". Questo è il punto su cui concordano tutte le parti coinvolte nella vicenda che vede protagonista la coppia angloaustraliana residente a Palmoli, in provincia di Chieti, i cui figli sono stati allontanati quasi 7 mesi fa. L'ultima a scriverlo è Stefania Ceccoli, consulente tecnica d’ufficio del tribunale per i Minorenni dell’Aquila, nella perizia finale appena depositata. I giudici, anche in base a questo documento, si pronunceranno a breve sulla possibilità di riunire la famiglia.