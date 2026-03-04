Famiglia nel bosco, compleanno in comunità per i gemelli

Un altro compleanno lontano dalla casa nel bosco per la famiglia Trevallion. I gemelli hanno festeggiato i sette anni tra le mura della struttura protetta di Vasto, dove si trovano da più di cento giorni insieme al fratellino. I rapporti tra la madre e la struttura sarebbero sempre più tesi: le assistenti sociali hanno chiesto ai giudici di individuare una nuova sistemazione per la famiglia, contestando presunte violazioni del regolamento interno, scatti d’ira e condizionamenti sui figli.