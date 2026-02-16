Famiglia nel bosco, chiesta la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale

I legali della famiglia nel bosco di Palmoli hanno presentato la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale. Il profondo disagio dei tre bambini di Nathan e Catherine, che dal 20 novembre non vivono più nella loro casa nel bosco ma in una struttura protetta, a Vasto, ora sarebbe confermato da prove: un file audio, soprattutto, che documenta le loro notti in preda a crisi di panico e insonnia. Ma anche foto, video e disegni dei piccoli. Il materiale è stato allegato alla nuova istanza presentata dagli avvocati della famiglia, per richiedere un loro rapido ricongiungimento. E mentre il documento denuncia una “condizione di stress emotivo intenso e persistente nei bambini”, a fornire le prove audio è stata proprio la madre Catherine che, stando alle sue parole, sarebbe impossibilitata, di notte, a raggiungere i suoi figli in caso di bisogno. Intanto, la struttura di Vasto respinge le accuse: la porta sarebbe stata chiusa solo dal lato dei bambini e per motivi di sicurezza, dal lato di Catherine la porta per raggiungere i bambini sarebbe stata invece sempre aperta.